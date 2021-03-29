تايلاند تجبر لاجئى ميانمار على العودة لبلادهم

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال سوناى فاسوك، كبير الباحثين فى هيومن رايتس ووتش تايلاند، إن "قسوة تايلاند والتصرف غير القانونى يجب أن يتوقفا الآن".
وفر ألوف مطلع الأسبوع الجارى، بعد أن هاجمت طائرات مقاتلة قرى قرب حدود تايلاند تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة شنت هجوما على موقع للجيش فى أعقاب الانقلاب العسكرى فى ميانمار أول فبراير.
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