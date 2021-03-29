السعودية: إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون من تركيا عبر جدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الإثنين، إحباط محاولة لتهريب 1.323 مليون حبة من مخدر الكبتاجون فى ميناء جدة الإسلامى، موضحة أن المواد المخدرة كانت مخبأة داخل إرسالية وردت للجمرك.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد النعيم، ضبط شحنة ملابس من ميناء اسكندرون فى تركيا، بعد تفتيشها وفحصها. وأشار المسؤول إلى أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمكن ضبط شخصين كانا يستعدان لتسلم الشحنة داخل المملكة.

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