بالاسماء : إحالة ضباط كبار في الأمن للتقاعد في الاردن

دوت الخليج :- قرر مجلس الوزراء إحالة ضباط كبار في الأمن العام، التالية أسماؤهم الى التقاعد . عقيد - أيمن احمد محمد عقيد - فواز فرحان عيد عقيد ركن - خالد محمد عيد عقيد - احمد عثمان حسن عقيد - محمد فاضل ماضي عميد - غسان شوكت قاسم عميد مهندس - خالد رضوان خالد عميد - عبد الكريم عواد طحيمر عميد - ياسين علي عبدالكريم عميد - فراس سليم أحمد عميد - ابراهيم محمد عبد الله عميد - انور حمدي عطيه عميد - عبدالاله محمد عبدالله عميد - مازن بطرس ابراهيم عميد - شرحبيل احمد سلامه عميد - عماد محمد سليمان عميد - نضال يوسف احمد عميد - عادل عليان عقله عميد - عامر سالم حمود عميد - ناهض علي باير عميد ركن قاضي - حسين عبد الله سالم عميد ركن - عبد المنعم سعود بخيت عميد - محمود احمد محمد عميد - أيمن عبدالقادر عبداللطيف اللواء - طارق عبدالمحسن عوده

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