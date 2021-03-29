الصحة العالمية تستبعد تسرب كورونا من مختبر صيني وترجح فرضية انتقاله عبر حيوان

جنيف ـ وكالات: استبعدت منظمة الصحة العالمية “تماما” في تقرير نشرته أمس أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر صيني. إلا أنها لم تستبعد انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان واعتبرتها فرضية “محتملة إلى محتملة جدا”. وشدد خبراء من المنظمة على “ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر” بسبب احتمال وقوف الحيوانات الأليفة وراء انتقال العدوى إلى الإنسان. ويرجح الخبراء أن تكون الخفافيش قد نقلت الفيروس إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد. ويعتبر التقرير أن فرضية الانتقال المباشر من الحيوان المصدر إلى الإنسان “ممكنة إلى مرجحة. ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجمدة، وهي النظرية التي ترجحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو “ممكن”.

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