أعلن مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ، مهاب مميش، استئناف حركة الملاحة بقناة السويس اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك بعد تمكن السلطات المصرية من تعويم السفينة الجانجة.

وأوضح مميش في تصريحات لـ"دوت الخليج" إن تعويم السفينة "إيفرغيفن" الجانحة بالقناة منذ أسبوع تم بناء على دراسات علمية دقيقة.

ولفت مستشار الرئيس المصري إلى ضرورة الاستفادة من تجربة جنوح السفينة البنمية العملاقة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة القناة أسامة ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

وقبل دقائق من إعلان تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت الى الوضع العرضي في القناة.

وكان مراسل "دوت الخليج"، قد أفاد في وقت سابق، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

في فجر الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

وعملت قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولنديةAPL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتشاركت القاطرتان "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر 2" في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

وكانت القاطرة الهولندية APL GUARD قد وصلت مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة "سميت" الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

من جهتها، قالت شركة إيفرغرين المشغلة لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" إنه سيتم فحص السفينة للتأكد من مدى صلاحيتها للإبحار بعد تعويمها في جنوب قناة السويس حيث كانت تسد حركة مرور السفن منذ نحو أسبوع، وفقا لرويترز.

وأضافت الشركة المسجلة في تايوان، والتي تستأجر السفينة، أن القرارات المتعلقة بشحنة السفينة ستتخذ بعد فحصها، وأنها ستنسق مع مالك السفينة بعد انتهاء التحقيقات.