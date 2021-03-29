14 قتيلا و7 مصابين فى هجوم على معسكر للنازحين شرق جوبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته "العين الإخبارية"، قال الياندرو لوتوك، السكرتير الصحفى لحاكم ولاية شرق الاستوائية، إن الهجوم استهدف معسكرًا للنازحين فى ساعة مبكرة، فجر اليوم الإثنين، حين كان جميع من فى المعسكر نيامًا".
وأكد لوتوك: "فقدنا 14 شخصًا بسبب الهجوم المفاجئ على المعسكر الواقع فى مقاطعة بودى بشرق الاستوائية فى شرق جوبا، فيما نقل 7 من الجرحى لتلقى العلاج بمستشفى مدينة كبويتا القريبة"، إلا أنه يكشف عن هوية المهاجمين أو دوافعهم.
وأشار لوتوك إلى أن سلطات ولاية شرق الاستوائية أرسلت قوة عسكرية لتعقب المهاجمين، مشددًا على الحكومة "تبذل كل الجهود للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة كما تفعل أيضا مع مرتكبى الهجوم على معسكر المعارضة المسلحة الأسبوع الماضى".
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