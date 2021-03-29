العراق.. اجتماع تحضيري لقمة ثلاثية عراقية مصرية أردنية

تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.
فقد عقد وزراء خارجية كل من العراق والأردن ومصر اجتماعا تحضيريا في بغداد لاجتماع القادة الرابع، ضمن آلية التعاون بين الدول الثلاث والمقرر عقده خلال الفترة القادمة.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله.
ويعقب الاجتماع الذي يجمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، مؤتمر صحافي مشترك.
ويمهد التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة لاجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وفي مارس الماضي، شهد العاصمة الأردنية عمان اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ.
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