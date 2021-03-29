إنجاز عظيم.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ مصر بتعويم السفينة الجانحة

جدة - نرمين السيد -

وقال سفير الإمارات بالقاهرة فى تغريدة له عبر حسابه عبر توتير: "إن الإنجاز العظيم الذى حققته مصر فى إنهاء أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضى وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعى".

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