جدة - نرمين السيد - وقال فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر":"تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ فى النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة فى غضون أسبوع. من فضلكم استمروا فى التزام الحذر".
وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فى الدولة الواقعة فى جنوب آسيا، وأثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء عمران خان بكوفيد-19 هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة الرئيس الباكستانى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.