بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 28 مليون شخص بـ لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية البريطانية، أنه تم إعطاء 28 مليونًا و709 آلاف و906 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" للمواطنين خلال الفترة ما بين 8 ديسمبر الماضى وحتى 28 مارس الجارى.





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