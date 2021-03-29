الخارجية الأمريكية: عقد جولة حوار استراتيجى جديدة مع العراق 7 أبريل

جدة - نرمين السيد - وستكون هذه أحدث جولة من الحوار الإستراتيجى بين واشنطن وبغداد والأولى فى عهد الرئيس جو بايدن، بعد عقد جلستين فى عهد سلفه دونالد ترامب. ويأتى هذا بعد طلب أرسله العراق إلى إدارة الرئيس بايدن لتحديد موعد لاستئناف المحادثات الاستراتيجية بشأن العلاقات الثنائية وانسحاب القوات المتبقية فى البلاد.

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