السفير الأمريكى فى ليبيا: ندعم أساسا دستوريا لتحقيق نتائج الحوار السياسى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الأمريكى فى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على دعم الولايات المتحدة للأساس الدستورى لتحقيق نتائج الحوار السياسى، مشددا على أهمية عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج للجهات المسلحة التى تم فحصها على النحو المناسب من دون تأخير.





كما أكد نورلاند، دعم المجتمع الدولى وواشنطن لدعوة حكومة الوحدة الوطنية برئاسية عبد الحميد الدبيبة، للعناصر المسلحة الأجنبية بالرحيل فورًا عن البلاد، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسى برئاسة محمد المنفى "سيلعب دورًا مهمًا بالتنسيق مع الوزارات فى ضمان أن تحظى جميع أجزاء ليبيا باهتمام الحكومة". وأشار إلى الاهتمام المتزايد من جانب معظم الفاعلين الدوليين بدعم حل سياسى وتجنب التصعيد العسكري، حيث إن بعض القوات الأجنبية بدأت فى الانسحاب، وقد مكّن الجمود العسكرى غير المستقر فى وسط ليبيا من تنشيط العملية السياسية.

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