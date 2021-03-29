الولايات المتحدة توقف التجارة مع ميانمار
علقت السلطات الأمريكية الاتصالات مع ميانمار الموجودة في إطار اتفاقيات التجارة والاستثمار لعام 2013 (TIFA).
وقال مكتب الممثلية التجارية للولايات المتحدة في ميانمار، ، في بيانه وزعه اليوم الاثنين: "أعلنت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، اليوم أنها ستعلق كل المعاملات في إطار TIFA، مع ميانمار".
وذكر المكتب، أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول على الفور، وسيبقى ساري المفعول "حتى عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، إلى السلطة في ميانمار".
(سبأ)
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