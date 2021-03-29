وزير خارجية الأردن: نقف صفا واحدا ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، إننا نقف صفا واحدا ضد الإرهاب، وأمل أن نكون قد حققنا بعض التقدم فى أجندة القمة التى ستكون صاحبة مغزى كبير من حيث مخرجاتها وتضامنها مع العراق.





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