فرنسا تندد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية 

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان تحدث مع مسؤولين لبنانيين كبار اليوم، وندد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة في بلادهم.
فرنسا تندد باستمرار تعطل تشكيل الحكومة اللبنانيةبري محذرا من مغبة تأخر تشكيل حكومة: سنغرق كـ"تيتانيك" من دون استثناء
وقالت الخارجية الفرنسية إن لودريان حث الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري على إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية.
كما أطلع لودريان المسؤولين اللبنانيين على أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تحديد سبل الضغط الممكن على المتسببين في هذا التعطيل.
وذكرت أن "وزير خارجية فرنسا أبلغ نظراءه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط /على اللبناننين/ بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر".
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