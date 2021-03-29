تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين فوق بحري بارنتس والنرويج 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين "تو-160" نفذتا تحليقا دوريا فوق المياه الدولية في بحري بارنتس والنرويج. وذكر بيان عن الوزارة أن مقاتلات من طراز "ميغ-31" تابعة للقوات البحرية الروسية رافقت القاذفتن الاستراتيجيتين أثناء مهمتهما التي استغرقت أكثر من ثماني ساعات.

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