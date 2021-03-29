وزير الخارجية العراقى: بحثنا العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين: "بحثنا العلاقات الاقتصادية مع مصر والأردن، كما بحثنا مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة فى الأردن، كذلك التعاون الاقتصادى ومشروع المدينة الصناعية والربط الكهربائى وقضايا الطاقة".

كما أكد على تطلعه للقمة الثلاثية التى ستعقد قريبا، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح أنه تم بحث مسألة التشييد والبناء والإسكان والتعاون بين وزارة الإسكان والإعمار والشركات المصرية في هذا المجال.