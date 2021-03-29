الكويت تعلن استعدادها للتعاون مع السعودية بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - رحبت الكويت اليوم الاثنين، بمبادرتى السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أعلن عنهما ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، السبت الماضى، لحماية الأرض والطبيعة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعرب مجلس الوزراء الكويتى، عن استعداد دولة الكويت للتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة بما يحقق أهداف المبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سيجرى إطلاقهما قريباً.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مساء السبت الماضى، أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة فى حماية الأرض والطبيعة ووضعها فى خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوى بتحقيق المستهدفات العالمية.

وأوضح بن سلمان أن المملكة تسعى بالشراكة مع الأشقاء فى دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية فى الشرق الأوسط، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم فى منطقة الساحل "ثانى أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع".

ولفت ولى العهد السعودى إلى أن هذا المشروع سيعمل على استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضى المتدهورة مما يمثل 5% من الهدف العالمى لزراعة 1 تريليون شجرة ويحقق تخفيض بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية.