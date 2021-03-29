البيت الأبيض : بايدن لا ينوى مقابلة زعيم كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأشارت السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جين بساكى، ردا على سؤال عما إذا كان نهج بايدن الدبلوماسى تجاه كوريا الشمالية سيتضمن الجلوس مع الرئيس كيم جونج أون كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالت: "أعتقد أن مقاربته ستكون مختلفة تماما، وهذه ليست نيته".

من جهته، أكد مسؤول رفيع فى الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضى، على أن "إدارة بايدن لا تعتقد أن الباب مغلق على الحوار مع بيونغ يانغ على خلفية أنشطتها العسكرية الأخيرة".

وقال: "لا نريد وضعا يعتبر فيه أننا لسنا منفتحين أمام المفاوضات مع كوريا الشمالية".