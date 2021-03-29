جدة - نرمين السيد - وقالت السعودية: "نثمن جهود الرئيس السيسى فى التعامل مع حادث السفينة العرضى"، وندعم جهود مصر لضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية فى السويس. وفى وقت سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه سيتم استئناف حركة الملاحة، وذلك بعد نجاح تعويم السفينة البنمية بعد احتجازها لمدة 6 أيام فى ممر القناة.

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