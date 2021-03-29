دوت الخليج - مع استمرار العمل باوقات الحظر الجزئي والذي يبدأ كل يوم من الساعة السادسة مساء للمنشآت والسابعة مساء للمواطنيين بالاضافة الى الحظر الشامل ايام الجمع لغاية المنتصف من شهر ايار المقبل فان افطار شهر رمضان المبارك سيكون في المنازل وكذلك صلاة التراويح . حيث تدخل صلاة التراويح في وقت الحظر الجزئي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاردن : رمضان هذا العام بلا تراويح ... والافطار في المنازل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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