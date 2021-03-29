توقعات : حظر شامل ثاني ايام عيد الفطر في الاردن

دوت الخليج :- مع استمرار العمل بحظر ايام الجمع لغاية منتصف شهر ايار فانه وبحسب القراءات سيكون ثاني ايام عيد الفطر حظرا شاملا .

حيث قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن شهر رمضان 2021 سيبدأ يوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر نيسان/أبريل القادم.

وعليه سيكون آخر ايام الشهر الفضيل هو الثاني عشر من ايار ، وان اول ايام عيد الفطر السعيد هو الثالث عشر من شهر ايار ويصادف يوم الخميس اي ان اليوم الثاني للعيد وهو يوم الجمعة يوم حظر شامل .