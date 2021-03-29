أخبار اليمن : 90 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

90 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 90 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 90 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 90 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والتحيتا والفازة والجبلية والجاح. ولفت المصدر إلى أن من بين الخروقات 16 خرقا بقصف مدفعي لعدد 215 قذيفة و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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