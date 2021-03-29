أخبار اليمن : تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير ظاهرة الغبار المثار على أجزاء واسعة من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية مع تلاشي تدريجي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون خالية من السحب ومغبرة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، في تكون صحوة إلى غائمة جزئياً نهاراً مع احتمال تشكل سحب ركامية متفرقة يصحبها هطول أمطار خفيفة في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية ومغبرة نسبياً على السواحل الجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الشرقية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية على السواحل الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي المناطق الصحراوية، بين المركز أن الأجواء ستكون جافة ومغبرة نسبياً، حارة نهاراً والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة مثيرة للاتربة والرمال، في حين تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتأثرة بظاهرة الغبار واسع الانتشار بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الغبار.

وحذر سائقي المركبات في الطرق الصحراوية الطويلة والجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار.