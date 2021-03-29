غوتيريش ينتقد التوزيع غير العادل للقاحات كورونا

غوتيريش ينتقد التوزيع غير العادل للقاحات كوروناانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "التوزيع غير العادل" للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، ودعا الدول الغنية التي تخزن كميات ضخمة من هذه اللقاحات إلى تقاسم جزء منها مع بقية دول العالم.

وقال غوتيريش في مقابلة مع شبكة (سي بي سي) التلفزيونية الكندية بثتها الليلة الماضية: أشعر بقلق بالغ من هذا التوزيع غير العادل للقاحات في العالم.

وناشد الدول المتقدمة أن تتقاسم (مع الدول الفقيرة) جزءا من اللقاحات التي اشترتها.. مؤكدا أن هذه الدول "في حالات عديدة اشترت أكثر مما تحتاج إليه".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه للصعوبات التي تعترض عمل (كوفاكس) الآلية التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل، معللاً أسباب هذه الصعوبات إلى "تخزين كميات كبيرة من اللقاحات وفرض "قيود على الصادرات" وعدم حصول (كوفاكس) على ما يكفي من المال.