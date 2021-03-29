تحدثوا لسكاي نيوز عربية.. بسواعدهم أعادوا فتح القناة

أيام من الترقب والانتظار عاشها العاملون بهيئة قناة السويس، منذ جنوح السفينة البنمية العملاقة "إيفر غيفن" الثلاثاء الماضي، قبل أن تنطلق "الله أكبر" في أرجاء القناة في أعقاب نجاح عملية تعويمها في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

بين مهندسون وفنيون وعمال، كان الجميع على قدم وساق، يواصلون الليل بالنهار في سبيلهم لإنجاز "المهمة التاريخية"، سباقون إلى أماكن عملهم، يتناوبون المهام، بين التكريك والشد عبر القاطرات التي كانت أبواقها ملء الأرض، حينما أبحرت السفينة الجانحة.

أسامة دندر أحد هؤلاء الأبطال الذين شاركوا في الملحمة المصرية، كان على رأس العمل بالكراكة "مشهور" التي عملت قرابة 12 ساعة يوما لتحرير مقدمة السفينة التي رست على الرمال بشكل مقعد.

يقول "دندر" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن مهمتهم لم تكن سهلة على الإطلاق، فالمركب جنحت بنسبة كبيرة تجاوزت 65 مترًا من طولها في المقدمة، وأصبحت العملية مستحيلة لشدها بالقاطرات.

بعد إجراء فحص فني، أبلغت سلطات قناة السويس، القاطرة مشهور بالتواجد في موقع جنوح السفينة، وإجراء عمليات تكريك مستمرة لتحرير السفينة لتسهيل عمليات شدها، وهو ما تم على مدار 5 أيام.

وأضاف دندر: "بدأت الكراكة تعمل من بعيد وصولا إلى السفينة، وكان عمق التكريك 6 أمتار ثم 9 أمتار، ثم 17 مترًا تحت المركب، وكان يوم أمس أكثر أيام العمل لطاقم الكراكة الذين واصلوا من العاشرة صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم، لتبدأ عقب ذلك عمل القاطرات في تحرير السفينة وعودتها إلى المجرى الملاحي ثم سحبها إلى البحيرات المرة".

تابع "دندر" رفقة زملائه عمل القاطرات، كان القلق يدب في قلب الجميع على حد سواء، وكانت الدعوات متواصلة مع آذان الفجر لإتمام المهمة بخير.

يقول دندر: "عندما انتهت عمليات التكريك ابتعدنا نحو 600 متر بعيدا عن السفينة البنمية لدخول القاطرات التي وصل عددها 15، كانت تعمل 13 منهم مع تواجد اثنتين احتياطيتين".

الفخر ملء المكان، وكانت صياحهم "مشهور نمر وان" يضج كافة الأنحاء، وفي نفس "دندر" الكثير من الشجن والحماس: "أعمل منذ عام 2015 على الكراكة مشهور، لكن اليوم كان أعظم أيام حياتي في العمل بالكراكة، ونشعر بالفخر أن هذه العملية تمت بأيدي المهندسين والعمال والفنيين المصريين، مع تواجد خبرة هولندية تساعدنا".

وتابع: "كنا على قلب رجل واحد، وتعاهدنا أن تنتهي هذه الأيام بفرحة كبيرة للمصريين وقد كان".

وقال أحد العاملين بالكراكة، أحمد سليمان، إن أفراد العمل بالكراكة استطاعوا إنجاز المهمة وتحطيم الأرقام القياسية، ومواصلة العمل دون أن نغادر موقع جنوح السفينة والاطمئنان على وصولها إلى مكان الانتظار الخاص بها لحين فحصها".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينات وعبارات الشكر للعاملين في هيئة قناة السويس الذين أدوا مهام عملهم على أكمل وجه حتى تحرير السفينة.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان لها تعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت قناة السويس لقرابة أسبوع يوم الاثنين، وقالت إن حركة الملاحة في الممر المائي تم استئنافها.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشكر لكافة العاملين على جهودهم. وقال في تغريدات على تويتر: "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وتابع السيسي: "أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

ووصف عدد من خبراء النقل البحري، ومسئولون كبار سابقين في هيئة قناة السويس، نجاح عمليات تحريك وتعويم السفينة الجانحة في 6 أيام فقط بأنه إنجاز كبير لهيئة قناة السويس، وأوضحوا أنه بمجرد تعويم السفينة وإمكان تحريكها استأنفت سيرها بسرعة تبلغ 1.5عقدة.