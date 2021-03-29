الولايات المتحدة ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

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جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، نشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تغريدة قالت فيها إنها تبحث عن سليم عياش وهو "ضابط كبير فى وحدة الاغتيال التابعة لمنظمة حزب الله اللبنانية".
وذكر أن المكافأة المالية التى تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار هى أيضا مقابل تقديم "معلومات تؤدى إلى منع عياش من الانخراط فى عمل إرهابى دولى ضد أشخاص أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".
وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) فى أغسطس الماضى بالقتل وارتكاب عمل إرهابى فيما يتعلق بمقتل الحريرى و21 آخرين، وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا.
وسيجرى تنفيذ الأحكام الخمسة فى نفس التوقيت.
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسى وحسن حبيب مرعى وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.
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