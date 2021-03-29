ولى العهد السعودى والعاهل الأردنى يبحثان هاتفيا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".





وأكد الملك عبدالله - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس- استعداد الأردن للتعاون مع السعودية لكل ما يحقق لهذه المبادرات أهدافها. يذكر أن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" أعلن عنها ولى العهد السعودى والتى تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية فى المنطقة وتحسين جودة الحياة بها وتنفيذ أكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، مما سيساهم فى استعادة ملايين الهكتارات من الأراضى المتدهورة، إضافة إلى تحقيق خفض فى معدلات الكربون العالمية.

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