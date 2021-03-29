هيئة أمريكية: 95 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ذكرت هيئة المراكز الأمركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،اليوم الاثنين، أن أكثر من 95 مليون شخص، تلقوا على الأقل جرعة أولى من اللقاح ضد فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، بنسبة 29% من إجمالى السكان، منهم 16%، أى حوالى 52.6 مليون، تم تطعيمهم بالكامل.





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