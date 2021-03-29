استقالة الحكومة السلوفاكية بسبب أزمة لقاح كورونا الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير المالية السلوفاكى، إدوارد هيجر أن الحكومة الحالية برئاسة إيجور ماتوفيتش ستعلن استقالتها يوم الثلاثاء، وأن رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا كلفته بتشكيل حكومة جديدة.





وجاء ذلك فى تصريحات أدلى بها هيجر بعد لقاء أجراه مع تشابوتوفا اليوم الاثنين، وأطلع رئيسة الدولة خلاله على اتفاق تم التوصل إليه بين أحزاب الائتلاف الحكومى حول تسوية الأزمة السياسية التى تفاقمت بعد حصول سلوفاكيا على كمية من لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا.

وكان رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش قد بادر إلى إقرار شراء اللقاح الروسى، واتهمه حزبا "من أجل الناس" الليبرالى المحافظ، و"الحرية والتضامن" بشراء "سبوتنيك V" دون موافقة مجلس الوزراء وطالبا باستقالته، فيما أعربت الرئيسة تشابوتوفا هى الأخرى عن عدم رضاها عن شراء اللقاح الروسى.

وأمس الأحد أعلن ماتوفيتش أنه قرر شغل منصب وزير المالية عوضا عن هيجر الذى سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، ووجدت جميع أحزاب الائتلاف هذا الحل مناسبا لإنهاء الأزمة.