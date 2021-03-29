الدفاع الأمريكية تهنئ مصر على نجاح جهودها لتعويم السفينة

جدة - نرمين السيد - هنأ المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الاثنين، مصر على نجاح جهودها لتحرير سفينة "إيفر جيفين"، التى جنحت فى قناة السويس قبل نحو أسبوع، حسبما أفادت قناة "العربية".





‏وكانت السفارة الأمريكية فى القاهرة، قد هنأت مصر على تعويم السفينة إيفر جيفن وإعادة فتح قناة السويس، معربة عن فخر الولايات المتحدة بشراكتها مع القاهرة فى العديد من المجالات. ونجحت مصر فى تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس منذ أيام، فيما بدأت عمليات عبور السفن الأخرى.

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