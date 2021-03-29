رئيس المجلس الرئاسى الليبى يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- أن المنفى شدد -خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع نائبيه عبدالله اللافى وموسى الكونى- على ضرورة الإسراع فى إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأكد المنفى -خلال الاجتماع- أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع فى أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسى، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

وقدم فريق العمل، الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمى، والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.