باكستان تشيد بمبادرتى الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، فى رسالة إلى سمو ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن تقديره لمبادرتى المملكة العربية السعودية "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" بزراعة 50 مليار شجرة فى المنطقة.





وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، تهدف المبادرة لزراعة 50 مليار شجرة بالشراكة مع دول المنطقة كأكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم والتى ستساعد فى تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة بالإضافة إلى تحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، والتى ستحقق من فوائد اقتصادية كبرى وتوفير عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة. وعرض عمران خان على قيادة المملكة تبادل خبرات وتجارب بلاده بهذا الصدد، مضيفا بأن تحدى تغير المناخ يتطلب تعاوناً دولياً كبيراً وتطلعاً مشتركاً للتنمية المستدامة، وأعرب عن أطيب تمنياته لولى العهد السعودى بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودى دوام التقدم والازدهار.

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