جدة - نرمين السيد - وثمن العثيمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - الكفاءة العالية التى تعامل بها المسؤولون المصريون بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع هذا الحادث وتجاوز الأزمة فى أسرع وقت، وتمكّنهم من إعادة حركة الملاحة فى قناة السويس إلى طبيعتها، وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامى ومساندتها الدائمة لمصر للحفاظ على انسيابية حركة الملاحة البحرية فى قناة السويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعاون الإسلامى تهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.