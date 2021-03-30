السفينة الجانحة في قناة السويس.. القصة الكاملة (فيديو)انتهت أزمة سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين" العالقة بالممر الملاحي لقناة السويس، حيث جنحت سفينة الحاويات التي يزيد طولها على طول 4 ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وشهد صباح الثلاثاء جنوح سفينة الحاويات البنمية، بالقناة، والأربعاء الماضي بدأت أعمال التكريك وبلغت نتائج الأعمال بواسطة الكراكة مشهور 27 ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترا.

وشهد يوم الخميس الماضي، زيادة عدد القاطرات العاملة في موقع السفينة من 8 قاطرات وأصبح الإجمالى 9 قاطرات، لسرعة إنقاذ السفينة".

ومساء الجمعة بدأت مناورات القطر للسفينة الجانحة، من خلال 9 قاطرات عملاقة فى مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل" وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

ويوم السبت، تم استئناف العمل بموقع جنوح سفينة "إيفر جيفن" بالتزامن مع المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع، ويوم الأحد أعلنت هيئة قناة السويس أن قاطرتين جديدتين انضمتا إلى جهود إعادة تعويم السفينة، بينما تواصلت أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمتها ومحاولات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر.

وفجر الاثنين، بدأت مناورات الشد التي تهدف لتعويم السفينة الجانحة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربع اتجاهات مختلفة.

و صباح يوم الاثنين، أعلن الفريق أسامة ربيع، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس بأيد مصرية.

(نقلا عن اليوم السابع)