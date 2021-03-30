مباحثات إماراتية سعودية بشأن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلنها ولي العهد السعودي.
وخلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي، ثمن الشيخ محمد بن زايد المبادرة النوعية وتأثيرها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأوضاع البيئية في المنطقة والعالم وتحسين جودة حياة المجتمعات.
وتهدف المبادرة - بالشراكة مع دول المنطقة - إلى زراعة 50 مليار شجرة بوصفه أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم للحفاظ على البيئة وحمايتها واستدامة مواردها وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة .. إضافة إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئة.
كما بحث الاتصال العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعاونهما في مختلف المجالات.
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