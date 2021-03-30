زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة التبت الصينية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالى 612 كيلومترا جنوب شرق لاسا، المركز الإدارى لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أى تهديد بحدوث تسونامى.