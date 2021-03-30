جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أن الهزة تم تسجيلها عند الساعة 17:27 بتوقيت جرينتش، مشيرة إلى أن مركز الهزة وقع على بعد حوالى 612 كيلومترا جنوب شرق لاسا، المركز الإدارى لمنطقة التبت على عمق 10 كيلومترات".
ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث دمار، كما أنه ليس هناك أى تهديد بحدوث تسونامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة التبت الصينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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