وليا عهد السعودية وأبو ظبى يناقشان مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

جدة - نرمين السيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الاثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وتم خلال الاتصال استعراض مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التى أعلن عنهما ولى العهد السعودى والتى تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة، كأكبر برنامج إعادة تشجير فى العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية. وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات فى مواجهة التحديات البيئية فى المنطقة والعالم، ودورها فى تحسين جودة الحياة والصحة العامة. وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولى العهد فى هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

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