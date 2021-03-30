قعيد كرسى مطارد.. القبض على زعيم أخطر مافيا فى العالم

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنه ألقى القبض على زعيم مافيا "ندرانجيتا" المطارد فى البرتغال، والذى يعتبر قائد واحد من أخطر التنظيمات الإجرامية فى العالم وأكثرها وصولا إلى الدول.





وبحسب "سبوتنيك"، قالت شرطة كارابينيرى فى بيان إنه عثر على فرانشيسكو بيلى - الذى يستخدم كرسى متحرك - داخل عيادة فى لشبونة، وذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه كان يعالج من "كوفيد 19".

ووضع بيلى، 44 عاما، على قائمة وزارة الداخلية الإيطالية لـ"أخطر الهاربين"، بعد أن حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

كان بيلى أحد اللاعبين الرئيسيين فى الخلاف بين عشائر "ندرانجيتا" الذى تصاعدت فيه عمليات القتل فى دويسبورغ عام 2007 فى ألمانيا، وخلف 6 قتلى.

كانت عمليات القتل هذه انتقاما لقتل زوجة أحد رجال المافيا فى يوم عيد الميلاد عام 2006، والتى كان بيلى قد أمر بها للانتقام من إطلاق النار الذى فقد فيه ساقيه.

وحُكم على بيلى بالسجن المؤبد بتهمة القتل، لكنه اختبأ فى يونيو عام 2019، بعد أن أكدت محكمة الاستئناف العليا فى إيطاليا عقوبة السجن.

أشارت تقارير إلى أن العداء بين عشيرتى "بيلي-فوتارى" و"نيرتا-سترانجيو"، وكلاهما من نفس قرية سان لوكا، بدأ بمزحة رمى البيض، فى عام 1991.

كانت عمليات القتل فى دويسبورغ بمثابة دعوة للاستيقاظ الوحشى للرأى العام الألمانى، الذى كان حتى ذلك الحين غافلا إلى حد كبير عن اقتراب أنشطة المافيا من أعتابه.

وسعت "ندرانجيتا" وصولها إلى جميع أنحاء العالم، متجاوزة "كوزا نوسترا" فى صقلية باعتبارها أكبر منظمة مافيا فى إيطاليا.

يقع مقرها فى منطقة كالابريا الجنوبية، وتعتبر واحدة من أقوى عصابات الجريمة فى العالم بفضل سيطرتها على معظم الكوكايين الذى يدخل أوروبا، الثقافة السرية للمنظمة والتطبيق الوحشى لقواعد الصمت جعل من الصعب للغاية اختراقها.