كوت ديفوار تؤكد مقتل 6 أشخاص على الأقل فى هجومين إرهابيين

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للجيش، أن جنديين قُتلا فى هجوم على معسكر فى منطقة "كافولو" قرب الحدود مع بوركينا فاسو شنه حوالى 60 إرهابيا مدججين بالسلاح. وأضاف البيان أن "الهجوم الثانى وقع فى بلدة "كولوبوجو"، حيث استهدف أفراد مجهولون مركزا للشرطة، ما أدى لمقتل أحد عناصر الأمن و3 مدنيين، مشيرًا إلى أن القوات الأيفوارية تنفذ عملية تمشيط فى المنطقة.

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