"فيزا" تتحرك لإتاحة تسوية معاملات الدفع بالعملة الرقمية

قالت شركة "فيزا" للخدمات المالية، الاثنين، إنها ستسمح باستخدام العملة المشفرة "يو إس دي سي" (USDC)، لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها، وذلك في أحدث إشارة على القبول المتزايد للعملات الرقمية في أوساط عالم الأموال والمصارف.

وأكدت الشركة في بيان أنها أطلقت البرنامج التجريبي مع منصة الدفع والتشفير Crypto.com وتخطط لتقديم الخيار لمزيد من الشركاء في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى خلفية انتشار الأخبار، قفزت "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شهرة، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد، وارتفعت بنسبة 4.5 في المئة لتصل إلى 58300 دولار، في اتجاهها إلى أعلى مستوى قياسي فوق 61 ألف دولار، الذي سجلته في وقت سابق من هذا الشهر.

و"يو إس دي سي"، هي عملة مشفرة مستقرة ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي مباشرة.

وتأتي خطوة فيزا في حين تتخذ شركات التمويل، بما فيها "بي إن واي ميلون" و"بلاك روك" و"ماستر كارد"، خطوات لزيادة استخدام العملات المشفرة لأغراض الاستثمار والدفع.

إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، وأحد كبار المؤيدين للعملات المشفرة، قال الأسبوع الماضي إن العملاء بإمكانهم شراء سياراتهم الكهربائية بعملة "بيتكوين"، على أمل تشجيع المزيد من الاستخدام اليومي للعملة الرقمية.

وقال كوي شيفيلد، رئيس قسم التشفير في "فيزا"، إن الشركة ترى "طلبا متزايدا من المستهلكين في جميع أنحاء العالم ليكونوا قادرين على الوصول إلى العملات الرقمية والاحتفاظ بها واستخدامها، ونرى طلبا من عملائنا ليكونوا قادرين على بناء منتجات توفر ذلك الوصول للمستهلكين".