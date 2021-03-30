مساهمة سعودية بسد احتياج الأردن من الأكسجين الطبي

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في الأردن وذلك بسبب جائحة كورونا "كوفيد - 19".

وسيقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام منذ بدء الأزمة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية لتحديد الاحتياجات الضرورية التي يمكن المساهمة في تلبيتها وتخفيف الأزمة الحادة في إمدادات الأكسجين التي تواجه الأردن.

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