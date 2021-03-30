استقالة وزير الخارجية البرازيلى من منصبه

جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر حكومى برازيلى لوكالة "رويترز" يوم الاثنين أن وزير الخارجية إرنستو أراوجو قدم استقالته، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر حكومى برازيلى لوكالة "رويترز" يوم الاثنين أن وزير الخارجية إرنستو أراوجو قدم استقالته، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات لم يتم نشرها بعد، وكانت صحيفة "O Globo" قد نشرت تلك المعلومات لأول مرة فى البرازيل.

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