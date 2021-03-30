فلسطين تتسلم 100 ألف جرعة سينوفارم من الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، خلال استلام اللقاحات بحضور سفير الصين لدى فلسطين قواه وى، إن لقاحات "سينوفارم" التى وصلت ستسهم بشكل كبير فى تسريع حملة التطعيم المجتمعية، معربة عن شكرها لـ الصين رئيسا وحكومة وشعبا، ومنظمة الصحة العالمية على هذا الدعم.

وأشارت، وفقا لـ وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مؤسسات المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، للمتابعة مع وزارة الصحة توزيع اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا على الفئات المستهدفة.