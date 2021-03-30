أردوغان يستجدي لتحويل حيازات الأتراك من النقد الأجنبي والذهب

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12 بالمئة في أسبوع.

وأقال اردوغان الأسبوع الماضي محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال وعين محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم. وأدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

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