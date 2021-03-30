جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال عدنان غيث: "شعبنا سيقف كما كان دائما سدا منيعا وصخرة تتحطم عليها كافة المشاريع التصفوية".
وأضاف محافظ القدس: "حقنا فى أرضنا واستمرار العمل للانعتاق من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة سيادتنا الطبيعية هو حق ثابت"
وتابع: "لا يمكن لكل هذا الإجرام والتنكيل أن يحول ما بيننا وبين المضى قدما نحو رفع هذا الظلم الذى طال أمده".
وتعد هذه وتعتبر هذه المرة الخامسة التى يقيد فيها الاحتلال الإسرائيلى حركة غيث فى الضفة، كما يشار إلى أنه تعرض لـ27 عملية اعتقال منذ توليه منصبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات الاحتلال تمنع محافظ القدس من دخول الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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