كورونا يواصل حصد الأرواح فى المكسيك .. 1.292 إصابة و203 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى مليونين و227 ألفًا و842 حالة، فيما وصل إجمالى الوفيات إلى 201 ألف و826 إصابة.
وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة فى الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلى أعلى 60% على الأقل من الأرقام الرسمية.
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