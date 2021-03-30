10 ملايين دولار.. مكافأة مقابل معلومات عن عميل لحزب الله

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن عميل لجماعة حزب الله اللبنانية الذي أدين العام الماضي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

وقالت الخارجية الأميركية إن المكافأة ستمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تمنع سالم جميل عياش من التخطيط أو الانخراط في أي هجوم ضد المواطنين الأميركيين أو المصالح الأميركية.

ويعتبر عياش عضوا بارزا في الوحدة 121 التابعة لحزب الله، وهي خلية اغتيالات، قالت الخارجية الأميركية إنها- الوحدة – تتلقى تعليماتها من أمين عام الجماعة حسن نصر الله.

وجاء في الإعلان أن عياش معروف بتورطه في جهود لإلحاق الضرر بالقوات الأميركية في الماضي.

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عياش غيابيا وحكمت عليه بخمس عقوبات بالسجن المؤبد، في اتهامات تتعلق بتفجير شاحنة مفخخة عام 2005 في بيروت ما أسفر عن مقتل رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا آخرين.

وخلصت المحكمة إلى أن عياش هو من قاد الفريق الذي نفذ الهجوم.

بالإضافة إلى حكمها الصادر في ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، مذكرات توقيف دولية جديدة بحق عياش، وسمحت للمدعي العام بمطالبة الإنتربول بإصدار "إخطارات حمراء" لدولها الأعضاء لطلب القبض عليه.

كانت المحكمة برأت ثلاثة أعضاء آخرين في حزب الله، في أغسطس من جميع التهم المتعلقة بضلوعهم في عملية الاغتيال التي كان لها وقع صادم في أنحاء الشرق الأوسط بأكمله.