كندا تنظر بوقف منح لقاح أسترازينيكا لمن هم دون 55 عاما

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين بتعليق منح لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا لأسباب تتعلق بالسلامة.
وأكد المسؤولان التوصية بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث علنا قبل الإعلان رسميا عن الأمر. ويبقى الأمر في إطار التوصية والأمر متروك لكل مقاطعة في كندا لتقرر اتباعها أم لا.
وقال الدكتور جوس رايمر من فريق عمل اللقاحات بمقاطعة مانيتوبا إنه رغم اكتشاف عدم وجود زيادة في خطر الإصابة بجلطات دموية مرتبطة بشكل عام بلقاح أسترازينيكا في أوروبا، فقد لوحظ أثر جانبي نادر ولكنه خطير للغاية في المقام الأول لدى النساء الشابات في أوروبا.
وتابع رايمر قائلا "لذا بدافع الحذر الشديد، ستوصي مانيتوبا باستخدام هذه اللقاحات فقط للأشخاص الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكبر في هذا الوقت. أريد أن أقول إن هذا توقف مؤقتًا بينما ننتظر المزيد من المعلومات لفهم أفضل لما نراه في أوروبا".
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