فنزويلا تتسلم دفعة جديدة من لقاح كورونا الروسى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، وصلت الشحنة على متن طائرة هبطت الاثنين، فى مطار "سيمون بوليفار" الدولى بالعاصمة كاراكاس. وفى أكتوبر الماضى، وردت روسيا الدفعة الأولى من لقاح كورونا الروسى لـ فنزويلا من أجل اختباره، وفى فبراير بدأت عملية توريد اللقاح بشكل منتظم.

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